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Endonezya’da seçim protestolarında arbede: 6 ölü, 200 yaralı, 69 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Prabowo Subianto destekçilerinin düzenlediği protestolarda çıkan arbedede 6 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı ve 69 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Endonezya’nın başkenti Jakarta’da, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun geçtiğimiz ay yapılan başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasına karşı düzenlenen protestolarda arbede yaşandı.

Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Prabowo Subianto destekçilerinin düzenlediği protestolarda çıkan arbedede 6 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı ve 69 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun geçtiğimiz ay yapılan başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasına karşı düzenlenen protestolarda arbede yaşandı. Polis, araçları yakan ve barikat kuran göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Jakarta Valisi Anies Baswedan, yaşanan arbedede 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını açıkladı. Şehrin bazı noktalarında yolların, alışveriş merkezleri, işletmeler ve okulların kapatıldığı belirtildi.
Polis sözcüsü Muhammad Iqbal, protestolarda 69 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gösterilerde polis ve protestocular arasında yaşanan arbedelerde gerçek mermi kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine yetkililerin inceleme başlattığı öğrenildi. Ancak polis tarafından yapılan açıklamada, müdahale sırasında gerçek mermi kullanılmadığı ifade edildi.
Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), dün ülkede 17 Nisan’da yapılan başkanlık seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun oyların yüzde 55,50’ini alarak yeniden kazandığını açıklamıştı. Büyük Endonezya Hareket Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ise oyların yüzde 44,50’sini alarak seçimleri kaybetmişti. Subianto resmi seçim sonuçlarına itiraz etmiş, sonrasında protestolar patlak vermişti.
Ülkede resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, 30 binden fazla asker görevlendirilmişti.

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