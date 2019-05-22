Endonezya'da seçim sonuçları protesto ediliyor

Seçimlerde hile yapıldığını ileri süren muhalefetin adayı Subianto itiraza hazırlanıyor.Endonezya'da17 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrası iki başkan adayının seçimi kazandıklarını iddia etmeleri nedeniyle başlayan gerginlik tırmanıyor.

Salı günü resmi sonuçların açıklanması sonrasında muhalefet adayı Prabowo Subianto'yu destekleyen göstericiler ve kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışa çıktı. Polisin verdiği bilgiye göre 6 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı.

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Joko Widodo Çarşamba günü yaptığı açıklamada durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Widodo "Bu ülkeyi geliştirmek isteyen herkesle birlikte çalışacağım ancak ülkenin güvenliğini, demokratik işleyişini ve ülkemizin bütünlüğünü bozmak isteyenlere anlayış göstermeyeceğim" dedi.

Ulusal polis teşkilatı sözcüsü Muhammed İkbal de çıkan olaylara ilişkin açıklamasında ölüme neden olan kurşunların polis tarafından gelmediğini söyledi.

"Polis gerçek kurşun kullanmadı"

İkbal, "Protestolara müdahale eden polisler gerçek kurşun taşımıyordu. Eğer birileri gerçek kurşun kullandıysa bu polis değildir" dedi.