Endonezya'da seçim sonucu karşıtı gösteride arbede

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz amacıyla toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta'daki bazı noktalarda, başkan adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz eden eylemciler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışma çıktı.

Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan bazı göstericilerin polise sopalarla saldırdığı, bazı noktalarda da polis ekiplerine molotofkokteyli ve hava fişeklerin atıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği ve gözaltına alınmaların olduğu olaylarda, yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Emniyet yetkilileri, öğleden sonra Seçim Denetleme Kurumu önünde toplanmaya başlayan eylemcilerden teravih namazı sonrasında dağılmasını talep etmişti.

Seçime hile karıştığı iddiasıyla Seçim Komisyonunun (KPU) sonuçlarına itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto da taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.