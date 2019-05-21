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Endonezya'da seçim sonucu karşıtı gösteride arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:58 | Son Güncelleme

Başkan adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz eden protestocularla polis arasında arbede çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz amacıyla toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta'daki bazı noktalarda, başkan adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz eden eylemciler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışma çıktı.

Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan bazı göstericilerin polise sopalarla saldırdığı, bazı noktalarda da polis ekiplerine molotofkokteyli ve hava fişeklerin atıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği ve gözaltına alınmaların olduğu olaylarda, yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Emniyet yetkilileri, öğleden sonra Seçim Denetleme Kurumu önünde toplanmaya başlayan eylemcilerden teravih namazı sonrasında dağılmasını talep etmişti.

Seçime hile karıştığı iddiasıyla Seçim Komisyonunun (KPU) sonuçlarına itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto da taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Bu arada, gösterilere karşı kent huzuru ve güvenliğini korumak amacıyla başkentte binlerce polis görevlendirilirken, yarın da gösterilerin geniş katılımla sürmesi bekleniyor.

Endonezya'da 17 Nisan'da aynı gün yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan KPU, Subianto'nun yüzde 44,50'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.

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