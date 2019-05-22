Endonezya'da seçim sonucu protestoları

CAKARTA (AA) - Endonezya'da devlet başkanı adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.

Başkent Cakarta Valisi Anies Baswedan, yaptığı açıklamada, başkentte seçim sonuçlarının protesto edildiği gösterilerde çıkan olaylarda bu sabah itibarıyla 6 kişini yaşamını yitirdiğini, 200 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıları hastanede ziyaret eden Baswedan, göstericilere düzen ve asayişi bozmama çağrısında bulundu.

Çıkan olaylarda en az 20 kişi gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde polisin dağıtmak istediği göstericiler, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara hile yapıldığı iddiasıyla itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Binlerce polisin görevlendirildiği başkentte, bugün de gösterilerin geniş katılımla sürmesi bekleniyor.

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan Seçim Komisyonu, Subianto'nun yüzde 44,50'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.

