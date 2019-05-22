Endonezya'da seçim sonucu protestoları

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, seçim sonuçlarına itiraz eden göstericilerin ülke güvenliğini bozacak eylemlerine tolerans gösterilmeyeceğini belirtti.

Widodo, başkent Cakarta’daki Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğini, birliğini ve demokratik süreci bozmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Gösterilere ilişkin başkentte güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu ve insanların endişelenmemesi gerektiğini aktaran Widodo, halka kardeşlik, uyum ve birliktelik vurgusu yaptı.

Seçim Denetleme Kurumu önünde devam eden bugünkü gösterilerde de polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı.

Bu arada, göstericilerin organize olmasını engellemek amacıyla uygulanan sosyal medya kısıtlaması nedeniyle başkentte akşam saatlerinde sosyal medya platformlarına kısa süreli erişim sağlanamadı.

Dün gece başlayıp sabah kadar süren protestolarda, polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmada, 6 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara hile yapıldığı iddiasıyla itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarını dün açıklayan Seçim Komisyonu, Subianto'nun yüzde 44,50'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.

