Endonezya’da sel: 21 ölü

Endonezya, (DHA)- Endonezya’da aşırı yağışlar sele dönüştü. Sel nedeniyle, başkent Cakarta’da hayat dururken, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yoğun yağışlar sele dönüştü. Şehirde hayat felç olurken, 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Can kayıplarına elektrik çarpmalarının ve toprak kaymalarının neden olduğu belirtildi.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, yönetimin can kayıplarını önlemek için tedbirlerini aldığını ve vatandaşların sele karşı güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirileceğini duyurdu.

Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, nehirlerin taşması sonucu bazı yerlerde timsah ve yılanların yerleşim yerlerine kadar girdiği ve vahşi yaşamın da bu selden etkilendiği görüldü.

