HABER

Endonezya’da sel felaketi

17.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Papua eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 73 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı.

Endonezya’da sel felaketi

Endonezya'nın Papua eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi, son verilere göre en az 73 kişinin ölümüne, 74 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Hükümet iki hafta süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Bölgedeki afet önleme kurumundan yapılan açıklamada, yoğun yağışların ardından eyalet başkenti Jayapura yakınlarındaki çok sayıda koyun sular altında kaldığı bildirildi. Endonezya polisi de sel felaketiyle birlikte yer yer heyelan vakalarının yaşandığını duyurdu. Bölgeden yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiği belirtiliyor.

Çamur, devrilen ağaçlar, yıkılan binalar ve kopan kaya parçalarının kurtarma ekiplerinin çalışmalarını engellediği bildiriliyor. Ekiplerin henüz ulaşamadığı bölgeler olduğu kaydedilirken, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muson yağmurlarının uzun süre etkisinde kalan Endonezya’da, aşırı yağışlar sık sık sel felaketine neden oluyor. Son olarak geçen Ocak ayında da şu taşkınları ve heyelanlar nedeniyle Sulawesi Adası’nda yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa, AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Nikaragua'da olaylı gösteriNikaragua'da olaylı gösteri
Erdoğan: Bunlar İzmir'e ceketimizi atsak kazanırız diye bakıyorErdoğan: Bunlar İzmir'e ceketimizi atsak kazanırız diye bakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Son dakika: Yeni Zelanda'da kırmızı alarm! Havalimanı kapatıldı

Yeni Zelanda'da kırmızı alarm!

Ayak parmaklarına göre karakter analizi

Ayaklarınız kişiliğinizi ele veriyor!

Uyuma şekliniz karakterinizi ele veriyor! Siz nasıl uyuyorsunuz?

Uyuma şekliniz karakterinizi ele veriyor! Siz nasıl uyuyorsunuz?

Paylaşımı olay oldu! 'Kalçaların gerçek mi? Yoksa...'

Paylaşımı olay oldu! 'Kalçaların gerçek mi? Yoksa...'

Hindistan'da kışa böyle veda ettiler

Renklerle süslendiler! Bu kareler tapınakta çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.