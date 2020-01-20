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  4. Endonezya'da sel nedeniyle asma köprü çöktü, 7 kişi öldü

Endonezya'da sel nedeniyle asma köprü çöktü, 7 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 06:05 | Son Güncelleme

Endonezya'da sel nedeniyle asma köprü çöktü, 7 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle bir asma köprü çöktü, 7 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Metro TV kanalının haberine göre, Bengkulu eyaletindeki Kaur bölgesinde bulunan bir asma köprü, üzerinde 20'den fazla kişinin bulunduğu sırada su baskını nedeniyle çöktü.

Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, ülkenin 23 eyaleti için aşırı yağış uyarısında bulundu. 23 Ocak'a kadar sürmesi beklenen yağışların ani sel ve yıldırıma neden olabileceği belirtildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan ayları arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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