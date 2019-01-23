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Endonezya'da sel ve heyelan: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 07:29 | Son Güncelleme

Endonezya'da sel ve heyelan: 6 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve heyelanda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Metro TV kanalının haberine göre, adanın güneyinde yer alan Gowa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heyelanlarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki sel yüzünden evlerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgenin kuzeyindeki Makassar kentinde de şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya gowa Sel ve heyelan Sulawesi

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