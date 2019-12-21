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Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:36 | Son Güncelleme

Felaketlerden en az 70 bin kişi olumsuz etkilendi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, 17 bölgede su baskını ve toprak kaymalarına neden oldu.

Sel ve heyelanlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, en az 70 bin kişinin de felaketlerden olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, Riau eyaletinde 31 Aralık’a kadar acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Sumatra can kaybı Endonezya Riau Sel ve heyelan

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