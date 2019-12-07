HABER

Endonezya'da seller nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

Endonezya'da seller nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bandung kentinde dünden bu yana etkili olan seller nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi.

Bandung Arama Kurtarma Ajansı (SAR) Başkanı Deden Ridwansyah, yaptığı açıklamada, kentte dün akşam başlayan aşırı yağışların, Banjaran, Kertasari, Ciparay ve Pengalengan bölgelerinde su baskınlarına neden olduğunu belirtti.

Selin etkili olduğu bölgelerde suların ortalama bir metre yükseldiği, arama kurtarma ekiplerinin 4 bin kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiğini ifade etti.

Yerel medyadaki görsellerde onlarca ev ve aracın su altında kaldığı görülüyor.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

PARTNER Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı
'Cağ kebabı kimin?' tartışması Erzurumluları kızdırdı 'Cağ kebabı kimin?' tartışması Erzurumluları kızdırdı 
Polis iğneyle kuyu kazdı, Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesini çökerttiPolis iğneyle kuyu kazdı, Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesini çökertti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 bin kişiyi olumsuz etkiledi Bandung Endonezya sel

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.