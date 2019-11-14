HABER

Endonezya'da şiddetli deprem Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 22:48 | Son Güncelleme

ABD Jeolojik Araştırmaları (USGS), Endonezya?nın Kuzey Malaku eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Endonezya, (DHA)- ABD Jeolojik Araştırmaları (USGS), Endonezya?nın Kuzey Malaku eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
Deprem, Halmahera ve Sulawesi adaları arasında meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Londra?da Imperial College?da öğretim görevlisi olan sismolog Stephen Hicks, İngiliz medyasına yaptığı yorumda, ?Neyse ki deprem, açık denizde ve oldukça derinlikte meydana geldi. Bu yüzden tsunaminin zarar verme riski düşük? dedi.

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
‘Türkiye ve Rusya Trump’tan Faydalanıyor’‘Türkiye ve Rusya Trump’tan Faydalanıyor’
Venedik'te OHAL ilan edildi!Venedik'te OHAL ilan edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venedik'te OHAL ilan edildi!

Venedik'te OHAL ilan edildi!

ABD’de liseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Endonezya açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

Ülke depremle sarsıldı! Tsunami alarmı

ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı değişecek

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

16 yaşındaki genç yangını başlatmakla suçlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.