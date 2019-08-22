HABER

Endonezya’da şiddetli protestolara karşı internete erişim engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Endonezya’nın doğusundaki Batı Papua eyaletindeki şiddetli protestolar nedeniyle internete erişim engellendi.Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde öğrencilerin ve etnik ayrımcılığa karşı ayaklanan mahkumların Pazartesi günü başlayan protestoları artarak devam ediyor.

Endonezya’nın doğusundaki Batı Papua eyaletindeki şiddetli protestolar nedeniyle internete erişim engellendi.
Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde öğrencilerin ve etnik ayrımcılığa karşı ayaklanan mahkumların Pazartesi günü başlayan protestoları artarak devam ediyor. Protestolar sırasında binaların, dükkanların ve bir ceza evinin ateşe verilmesinin ardından Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, online platformlarda provokasyonları engellemek için eyalette internete erişimi engelledi. İnternete erişim engelinin dün gece getirildiğini belirten bakanlık sözcüsü Ferdinandus Setu, “Bunlar, aldatmacaları engellemek ve en önemlisi insanların ırkçı nefreti kışkırtan mesajları paylaşmalarını önlemek için bir çaba” ifadelerini kullanarak erişim engelinin gerginliğin azalmasının ardından kaldırılabileceğini söyledi.
Gösterilerin yaşandığı bölgelere hükumet tarafından protestoların bastırılması için takviye polis ve askeri birlikler gönderildi. Emniyet müdürü, polis ve komutandan oluşan bir heyet gösterilerin patlak verdiği Batı Papua eyaletindeki Sorong şehrini ziyaret etti.
Endonezya’da resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada Timika kentindeki protestolarda en az 34 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, gösterilerin ülkenin başkenti Jakarta’da da başladığı ifade edildi. Cumartesi günü Surabaya kentinde Endonezya’nın bağımsızlık günü kutlamaları sırasında Endonezya bayrağına saygısızlık ettiği ve kutlamalara katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı. Batı Papua’nın başkenti Manokwari’de ırkçı saldırıya uğradığı belirtilen binlerce kişi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmiş, gösterilerde meclis binası, araç ve iş yerleri ateşe verilmişti. Salı günü, protestolar sırasında Sorong şehrinde yaklaşık 500 mahkumun bulunduğu bir cezaevi ateşe verilmiş en az 258 mahkum firar etmişti.

Ortalık savaş alanına döndü! Karakol çıkışı kanlı kavgaOrtalık savaş alanına döndü! Karakol çıkışı kanlı kavga
Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (3)Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (3)
Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istediCinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.