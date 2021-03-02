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Endonezya’da Sinabung Yanardağı’nda patlama

02.03.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Endonezya’da Sinabung Yanardağı’nda patlama

Endonezya’da bulunan Sinabung Yanardağı kül ve duman püskürttü.Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı faaliyete geçti.

Endonezya’da bulunan Sinabung Yanardağı kül ve duman püskürttü.
Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı faaliyete geçti. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yanardağda patlama meydana geldiği bildirildi. Yanardağın geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana ilk büyük patlamayı kaydettiği, gökyüzüne 5 kilometreye kadar kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Yaşanan olayla ilgili can kaybı bildirilmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yanardağdan yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.

Endonezya’da Sinabung Yanardağı’nda patlama

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