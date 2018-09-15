Endonezya'da tekne alabora oldu: 13 ölü

Endonezya'da bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, Sulevasi eyaleti açıklarında 147 yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişi öldü.
Teknedeki 126 kişi kurtarılırken, 8 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.
Hava muhalefeti ve yüksek dalgalar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının aksadığı kaydedildi.
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde 18 Haziran'da bir tekne alabora olmuş, 160'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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