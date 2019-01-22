Endonezya'da terörden tutuklanan kişinin tahliyesi talebi değerlendirilecek

CAKARTA (AA) - Endonezya'da terörist gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum edilen ve Devlet Başkanı Joko Widodo'nun girişimiyle gündeme gelen Ebu Bekir Beşir'i tahliye talebi gözden geçirilecek.

Tempo gazetesinin haberine göre, Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, terörist faaliyetlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen Ebu Bekir Beşir’in tahliye talebinin adli makamlarca detaylı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Wiranto, Beşir'in tahliyesi konusunda henüz nihai bir karara varılmadığını kaydederek, yasal yönlerden değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Wiranto ayrıca, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun Beşir’in tahliyesine ilişkin ilgili yetkililerce kapsamlı bir çalışma yapılmasını istediğini kaydetti.

Widodo cuma günü, ailesinin isteği üzerine yaşı ve sağlık durumundan dolayı Beşir’in erken tahliye edilmesi yönündeki talebini gündeme getirmişti.

Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison da yaptığı açıklamada, Beşir'in serbest kalması durumunda hayal kırıklığına uğrayacağını vurgulayarak, Endonezya hükümetine Bali saldırısı kurbanlarına saygı göstermesi çağrısında bulundu.