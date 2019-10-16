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Endonezya'da terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 06:06 | Son Güncelleme

Yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı 26 şüpheli gözaltına alındı

CAKARTA (AA) - Endonezya’da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, geçen hafta Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto’nun bıçaklı saldırıya uğramasının ardından bazı bölgelerde yapılan operasyonlarda 26 terör şüphelisini gözaltına aldıklarını belirtti.

Prasetyo, polisin yaptığı incelemede Bandung ve Cirebon bölgelerinde cami ve polis merkezlerine saldırı hazırlığı yapıldığının belirlendiğini ifade etti.

Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, 10 Ekim'de Banten eyaletinde üniversite binası açılışı için yaptığı ziyarette bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Yakalanan saldırganların, DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütü üyesi olduğu açıklanmıştı.

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26 şüpheli DEAŞ Endonezya gözaltı JAD Terörle Mücadele

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