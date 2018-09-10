Endonezya'da trafik kazası: 21 ölü

Endonezya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, Batı Cava eyaletinin Sukabumi kentinde bir otobüs 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kaza sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.
Bogor kentinden hareket eden otobüsün, bir turizm şirketine ait olduğu, yolcuların da gezi amaçlı Sukabumi'ye gittiği kaydedildi.
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