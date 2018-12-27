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Endonezya'da tsunami bölgesinde hayat normale dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

Tsunaminin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken ücra bölgelerde çalışmalar devam ediyor

CARİTA (AA)- Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunami sonrası hayat normale dönmeye başladı.

Banten eyaletinde tsunamiden etkilenen kıyı şeridinde otel, restoran ve dükkan gibi işletmelerde temizlik ve onarım çalışmaları yürütülürken zarar görmeyen diğer işletmeler de hizmet vermeye başladı.

Bölgede, hastane, cami ve yerel idareye ait kamu binaları da faaliyetini sürdürüyor.

Eyaletin kıyı şeridinde tsunamiden etkilenen yerleşim alanlarındaki arama kurtarma çalışmaları da büyük ölçüde tamamlanırken ücra bölgelerde can kayıpları olması ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan sahil şeridindeki yerleşim alanlarında evleri zarar gören ya da yeni bir tsunami oluşacağı endişesi taşıyanlar, yüksek kesimlerde yardımların yapıldığı okul ve cami gibi kamu binalarında toplandı.

Carita bölgesinde restoran işletmeciliği yapan 36 yaşındaki Watik Ekawati, ''Restoranım, sahile çok yakın bir yerde bulunuyor. Tsunamide çok korktuk ama şükür ailem ve işletmem zarar görmedi. Tsunaminin ardından hemen toparlanıp tekrar çalışmaya başladım.'' diye konuştu.

Bölge halkının da yavaş yavaş toparlanmaya başladığını aktaran Ekawati, ''Umarım, 'tsunami oluyor' haberleri yayılmaz. Bunlar yalan haber. Halk paniğe kapılıyor. Yetkililerin doğrudan halkı bilgilendirmesini bekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Balıkçılıkla uğraşan 53 yaşındaki Akip de bölge halkının günlük yaşantısına dönmeye başladığını belirtti.

Akip, maddi kazancını sürdürmek amacıyla kısa sürede toparlanıp denize açılmayı beklediğini dile getirdi.
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- Tsunamiyi yanardağ patlaması tetikledi

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide, şimdiye kadar 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda yanardağdan kopan büyük bir kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğu açıklanmıştı.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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banten Endonezya Hayat Kıyı Şeridi tsunami

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