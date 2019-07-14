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Endonezya'da turistleri taşıyan helikopter düştü: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 20:01 | Son Güncelleme

Endonezya'da turistleri taşıyan helikopter düştü: 4 yaralı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Nusa Tenggara eyaleti yakınlarında turistleri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere, Almanya ve Şili uyruklu 3 turisti taşımak üzere Doğu Nusa Tenggara eyaletinden hareket eden helikopter, bugün öğlen saatlerinde kontrolünü kaybederek Batı Nusa Tenggara'daki Uluslararası Lombok Havalimanı yakınlarında bulunan bir köye düştü.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kaza sonrası yaralanan helikopter pilotu ve turistleri hastaneye ulaştırdı.

Pilotun durumunun iyi olduğu ve turistlerin hafif yaralandığı açıklandı.

Kaza raporunda helikopterin, motor arızası sebebiyle 500 metre yükseklikten yere çakıldığı belirtildi.

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Endonezya helikopter Lombok turist yaralı

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