HABER

Endonezya'da Türkçe kursuna yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de eğitim almayı planlayan Endonezyalı öğrenciler, dil sorununa karşı hazırlık ve Türkiye'yi yakından tanımak amacıyla Türkçe öğreniyor - Kurs öğretmeni Muhammed Sya'roni Rofii: - "Derslerimizde Türkçenin yanı sıra öğrencilerimizin soruları üzerine Türk yemekleri, kültürü ve tarihi konusunda da bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerle paylaşıyoruz" - Kursiyerlerden Mustarini Bela Vitiara: - "Eğitimime Türkiye'de devam etmeyi planlamamdan dolayı kursa dahil oldum ve yüksek lisans tezimle bağlantılı olarak Türkiye'de siyaset üzerine eğitim almak istiyorum"

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya Üniversitesinde Türkiye'de eğitim almış akademisyenlerin açtığı Türkçe kursu yoğun ilgi görüyor.

Başkent Cakarta'da ülkenin köklü üniversiteleri arasındaki Endonezya Üniversitesinin akademik kadrosunda yer alan ve Türkiye'de üniversite eğitimi görmüş öğretim görevlileri, üniversite bünyesinde öğrencilere Türkçe dersi veriyor.

Üniversitede haftanın 3 günü herkese açık ve ücretsiz sunulan Türkçe kursuna çoğunlukla Türkiye’de eğitim almayı planlayan öğrenciler katılıyor.

Türkiye'de lisansüstü ya da doktora eğitimi almayı planlayan kurs öğrencileri, dil sorununa karşı ön hazırlığın yanı sıra Türkiye ve Türk kültürünü yakından tanıma amacıyla Türkçe öğreniyor.

Kurs öğretmeni 32 yaşındaki Muhammed Sya'roni Rofii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üniversite eğitimi almış 3 öğretim görevlisi olarak haftanın 3 günü Türkçe dersi verdiklerini belirterek, "Açtığımız Türkçe kursuna yaklaşık 100 kişi başvurdu ancak yeterli sınıf olmadığından kursa 60 kişiyi dahil ettik.'' dedi.

Türkiye'yi merak eden ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrencilerden yoğun talep aldıklarını anlatan Rofii, ''Öğrencilerimizin çoğunluğu Türkiye'de lisansüstü ya da doktora eğitimi almak istedikleri için ön hazırlık olarak Türkçe kursuna geliyor. Derslerimizde Türkçenin yanı sıra öğrencilerimizin soruları üzerine Türk yemekleri, kültürü ve tarihi konusunda da bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerle paylaşıyoruz.'' diye konuştu.

Rofii, daha önce Türkiye'yi ziyaret eden ya da izlediği Türk dizi ve filmlerinden etkilenerek Türkçe öğrenmek isteyen bazı kursiyerlerin de eğitime katıldığını kaydetti.

- ''Türkiye, ikinci evim gibi''

Rofii, Türkiye’de burslu doktora eğitimini tamamladığını ve Türkiye'deki yaşamını özlediğini söyledi.

''Endonezya'nın Yogyakarta kentinde lisans ve lisansüstü eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında Türkiye'de doktora için burs kazandım." diyen Rofili, şunları kaydetti:

"Marmara Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında aldığım eğitimde, Endonezya ve Türkiye’nin demokratikleşme süreci üzerine doktora tezi yazdım. Eğitim süresinde altı yıl yaşadığım Türkiye, benim ikinci evim gibi. Türk halkının özellikle misafirperverliğini çok sevdim. Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için de yemek ve ibadet konusunda sıkıntı yaşamadım. İstanbul Boğazı'nı, Türk yemeklerini ve günlük yaşamımı özlüyorum."

Cakarta'daki Bina Sarana Informatika Universitesinde İngilizce bölümünde okutman olarak çalışan 45 yaşındaki Muji Endah Palupi de Türkiye ve Türk halkını çok sevdiği için Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek, en yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Türkçe kursuna katılan 25 yaşındaki Mustarini Bela Vitiara da "Endonezya Üniversitesinde Orta Doğu Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisans yapıyorum. Tez aşamasındayım ve yüksek lisans tezimi 'Türkiye’de kadınların siyasal katılımı' üzerine yazıyorum. Eğitimime Türkiye’de devam etmeyi planlamamdan dolayı kursa dahil oldum ve yüksek lisans tezimle bağlantılı olarak Türkiye’de siyaset üzerine eğitim almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Kazanın üzerinden bir yıl geçti, Beril Gebeş’in cenazesinden ve nihai rapordan hala haber yokKazanın üzerinden bir yıl geçti, Beril Gebeş’in cenazesinden ve nihai rapordan hala haber yok
Eşinin hayatı için 43 kilo verdiEşinin hayatı için 43 kilo verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya endonezya üniveristesi türkçe kursu yoğun ilgi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.