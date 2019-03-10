Endonezya'da Türkçe kursuna yoğun ilgi

Kurs öğretmeni 32 yaşındaki Muhammed Sya'roni Rofii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üniversite eğitimi almış 3 öğretim görevlisi olarak haftanın 3 günü Türkçe dersi verdiklerini belirterek, "Açtığımız Türkçe kursuna yaklaşık 100 kişi başvurdu ancak yeterli sınıf olmadığından kursa 60 kişiyi dahil ettik.'' dedi.

Türkiye'de lisansüstü ya da doktora eğitimi almayı planlayan kurs öğrencileri, dil sorununa karşı ön hazırlığın yanı sıra Türkiye ve Türk kültürünü yakından tanıma amacıyla Türkçe öğreniyor.

Türkiye'yi merak eden ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrencilerden yoğun talep aldıklarını anlatan Rofii, ''Öğrencilerimizin çoğunluğu Türkiye'de lisansüstü ya da doktora eğitimi almak istedikleri için ön hazırlık olarak Türkçe kursuna geliyor. Derslerimizde Türkçenin yanı sıra öğrencilerimizin soruları üzerine Türk yemekleri, kültürü ve tarihi konusunda da bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerle paylaşıyoruz.'' diye konuştu.

Rofii, daha önce Türkiye'yi ziyaret eden ya da izlediği Türk dizi ve filmlerinden etkilenerek Türkçe öğrenmek isteyen bazı kursiyerlerin de eğitime katıldığını kaydetti.

- ''Türkiye, ikinci evim gibi''

Rofii, Türkiye’de burslu doktora eğitimini tamamladığını ve Türkiye'deki yaşamını özlediğini söyledi.

''Endonezya'nın Yogyakarta kentinde lisans ve lisansüstü eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında Türkiye'de doktora için burs kazandım." diyen Rofili, şunları kaydetti:

"Marmara Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında aldığım eğitimde, Endonezya ve Türkiye’nin demokratikleşme süreci üzerine doktora tezi yazdım. Eğitim süresinde altı yıl yaşadığım Türkiye, benim ikinci evim gibi. Türk halkının özellikle misafirperverliğini çok sevdim. Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için de yemek ve ibadet konusunda sıkıntı yaşamadım. İstanbul Boğazı'nı, Türk yemeklerini ve günlük yaşamımı özlüyorum."