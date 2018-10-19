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"Endonezya'da ulema FETÖ'ye karşı mücadele veriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Endonezya Ulema Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Nadjamuddin Ramly:​ - "Ulema, şiddet ve darbe düşüncesini barındıran FETÖ'ye karşı mücadele veriyor" - "Türkiye hükümeti, Maarif Vakfı aracılığıyla Endonezya’da eğitim faaliyeti içerisinde yer almak isterse bu çok iyi fırsat olur"

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Genel Sekreter Yardımcısı Nadjamuddin Ramly, ulemanın, şiddet ve darbe düşüncesini barındıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele ettiğini belirtti.

Ramly, Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) ve Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisinin (DUTA) ortak yayımladığı FETÖ fetvasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ramly, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Kur'an ayetlerinin tefsirinde ciddi tahrifat yaptığı ve Gülen'in öğretilerinin, Kur'an ve Sünnet'e dayanan İslam akidesini bozabilecek nitelikte olduğu belirtilen FETÖ'nün tüm dünyadaki faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu bildirilen fetvayı desteklediklerini söyledi.

Ramly, "Ulema, şiddet ve darbe düşüncesini barındıran FETÖ'ye karşı mücadele veriyor." diye konuştu.

İslam'ın öğretisinde seçimle ve yasal olarak başa gelmiş yönetime karşı darbenin yerinin olmadığını vurgulayan Ramly, Endonezya'nın FETÖ ideolojisine karşı olduğunu kaydetti.

Ramly, FETÖ'nün Türkiye'deki darbe girişimini şiddetle kınadıklarını dile getirdi.
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- "Maarif Vakfı, FETÖ okullarını devralabilir"

Ramly, bazı ülkelerde Türkiye Maarif Vakfının (TMV), FETÖ yapılanmasına ait okulları devralmasının doğru bir karar olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Türkiye, bunu Endonezya'da yaparsa bence en iyi çözüm. Türkiye hükümeti, Maarif Vakfı aracılığıyla Endonezya’da eğitim faaliyeti içerisinde yer almak isterse bu çok iyi fırsat olur. Depremin vurduğu Sulawesi Adası ve Lombok bölgelerinde başlayabiliriz."

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik sorunlara da değinen Ramly, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa sürede bu sorunların üstesinden geldiğini ve Erdoğan'ın liderliğinden memnun olduklarını ifade etti.

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