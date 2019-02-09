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Endonezya'da Ulusal Basın Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Joko Widodo'ya Basın Özgürlüğü Madalyası verildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Ulusal Basın Günü etkinliğinde Devlet Başkanı Joko Widodo'ya Basın Özgürlüğü Madalyası takdim edildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Widodo, Ulusal Basın Günü kapsamında Cava Adası'nda yer alan ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, Endonezya Basın Konseyi (Dewan Pers) Başkanı Yosep Stanley Adi Prasetyo tarafından Widodo'ya Basın Özgürlüğü Madalyası verildi.

Basın Özgürlüğü Madalyası'nın, basın toplumu ve çıkarına önemli katkısı olan kişi ya da kuruluşlara verilen en yüksek ödül olduğunu dile getiren Prasetyo, basın dünyasına önemli katkıları olduğunu belirterek Widodo’ya övgüde bulundu.

Ödüle layık görülmekten minnettar olduğunu belirten Widodo ise yaptığı konuşmada, hükümetin, ilgili yasalar çerçevesinde basın ve ifade özgürlüğünü garanti altına almaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca Widodo, halkın sosyal medyadan çok geleneksel medyaya daha fazla güven duyduğuna tanıklık etmekten de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan özellikle ülkenin doğusunda bağımsızlık mücadelesi veren Papua'da, basına yönelik engelleyici uygulamalar Endonezya'da basın özgürlüğü konusunun sık sık tartışılmasına neden oluyor.

Ülkede 1985'ten bu yana her yıl 9 Şubat, Ulusal Basın Günü olarak kutlanırken, uzmanlar 1999'da basın özgürlüğünü tanımlayan yasanın resmi olarak kabul edildiğini ancak şu an medyaya yönelik bazı kısıtlamaların söz konusu yasayla uyuşmadığını belirtiyor.

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