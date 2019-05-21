HABER

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Endonezya’da Joko Widodo yeniden Devlet Başkanı seçildi.Endonezya’da 17 Nisan’da yapılan yalnızca iki adayın yarıştığı Devlet Başkanlığı seçiminin galibi Joko Widodo oldu.Ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ile mücadele eden Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo oyların yüzde 55.50’ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

Endonezya’da Joko Widodo yeniden Devlet Başkanı seçildi.
Endonezya’da 17 Nisan’da yapılan yalnızca iki adayın yarıştığı Devlet Başkanlığı seçiminin galibi Joko Widodo oldu.
Ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ile mücadele eden Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo oyların yüzde 55.50’ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Oyların yüzde 44,50’sini alan Prabowo ise seçim sonuçlarını reddetti. “Yasal yollara” başvuracağını ifade eden Prabowo, destekçilerine ise sakin olmaları çağrısında bulundu. Subianto ve destekçilerinin başkent Jakarta’da protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.

32 bin güvenlik görevlisi sokaklarda
Olası eylemlere karşı başkent Jakarta ve genelinde 32 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiği öğrenildi. Güvenlik görevlileri seçim komisyonu ofisleri önünde konuşlandırılırken, polis seçim sonuçlarının açıklamasının ardından düzenlenmesi beklenen eylemleri bombalı saldırılarla kana bulamayı planlayan terör örgütü DEAŞ yanlısı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.
Endonezya Seçim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 17 Nisan’da yapılan seçimde 192 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu kaydedildi.
2014 yılından bu yana Endonezya Devlet Başkanlığı görevini yürüten 57 yaşındaki Widodo, 2012-2014 yılları arasında Jakarta Valisi olarak görev yapmıştı.

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Widodo yeniden başkan

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'de kayyum şoku! O ilde...

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mehmet Ali Şahin'den Samsun yorumu: Keşke HDP’nin genel başkanı da olsaydı...

AK Partili isimden dikkat çeken açıklama!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Ahmet Hakan ve Ekrem İmamoğlu arasında Tevfik Göksu tartışması

Canlı yayında tartışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.