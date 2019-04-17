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Endonezya'da Widodo yeniden devlet başkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden devlet başkanı seçildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, Devlet Başkanı Joko Widodo resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.

Anket şirketlerinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Widodo, ikinci kez devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) verilerine göre, sandıkların yüzde 98,30'u açıldı ve Widodo, oyların yüzde 55,59'unu aldı.

Widodo'nun rakibi ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto'nun oy oranı ise yüzde 44,41'de kaldı.

Charta Politika araştırma şirketinin yayımladığı verilere göre de yüzde 97,45'i açılan sandıklarda Subianto, oyların yüzde 45,61'ini, Widodo ise yüzde 54,39'unu aldı.

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde, Subianto, oyların yüzde 48,85'ini, Widodo yüzde 53,15'ini kazanmıştı.

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