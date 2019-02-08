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Endonezya'da yanardağ nedeniyle 494 kişi mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

Endonezya'da yanardağ nedeniyle 494 kişi mahsur kaldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Karangetang Yanardağı’ndan püsküren lavların yolu kapatması nedeniyle 494 kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Siau Adası'nda, Karangetang Yanardağı'ndan çıkan lavların yolu kapatmasından dolayı 494 kişi bölgedeki Batubulan köyünde mahsur kaldı.

Yüksek dalgalar ve şiddetli rüzgar nedeniyle de deniz yolu ulaşımı ile tahliye çalışmasının yapılamadığını açıklayan Siau Bölgesel Afet Yönetim Ajansı (BPBD) Başkanı Sitaro Bob Wuaten, bölgedeki koşulların elvermesiyle tahliye çalışmasının en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Üçüncü seviye alarm durumunda olan yanardağda, cumartesi günü başlayan patlamalarla başlayan yoğun lav akışı dağ yamacından 2 bin 500 metre aşağıya ulaşırken, şu ana kadar tehlikeli bölgede bulunan yaklaşık 200 kişinin güvenli bölgeye yerleştirildiği açıklanmıştı.

Öte yandan ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan ve ağustos ayından bu yana patlamaların yaşandığı Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'ndan dün gece püsküren lavların da dağ kraterinden 2 bin metre aşağıya ulaştığı bildirildi.

2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

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Endonezya karangetang mahsur siau yanardağ

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