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Endonezya'da yanardağ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

Merapi Yanardağı'nda artan haraketlilik nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları uyarısı yapıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda artan haraketlilik nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları ikazı yapıldı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda haraketliliğin artmasından dolayı bölge halkı ve turistlerden yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamalarını istendi.

PVMBG ayrıca, ağustos ayının başından bu yana sürekli lav akışının gözlemlendiği yanardağ için en yüksek ikinci seviyede alarm durumunun devam ettiğini bildirdi.

Orta Cava eyaletindeki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Merapi yanardağı uyarı

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