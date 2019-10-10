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Endonezya'da yangın 60 aileyi evsiz bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 07:17 | Son Güncelleme

Endonezya'da yangın 60 aileyi evsiz bıraktı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde çıkan yangında 60 aile evsiz kaldı.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Cawang bölgesinde dün akşam bir evde mutfak tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı.

Alevlerin diğer evlere sıçramasıyla en az 22 evin kullanılamaz hale geldiğini açıklayan bölge yetkilileri, yangın nedeniyle 60 aileden oluşan yaklaşık 240 kişinin evsiz kaldığını ifade etti.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, evsiz kalanların geçici olarak çadırlara yerleştirildiği bildirildi.

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