Endonezya'da yasa dışı balıkçılıkla mücadele

CAKARTA (AA) - Endonezya kara sularında kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan Vietnamlı 13 balıkçı teknesinin batırıldığı bildirildi.

Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Susi Pudjiastuti, ülke kara sularında yasa dışı avlandığı tespit edilerek el konulan Vietnamlı 13 balıkçı teknesinin Batı Kalimantan’ın Tanjung Datu bölgesi açıklarında batırıldığını açıkladı.

El konulan ve batırılması planlanan 36 balıkçı teknesinin daha olduğunu aktaran Pudjiastuti, teknelerin batırılma işleminin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini ifade etti.

Pudjiastuti, 2014’ten bu yana aralarında Vietnam, Filipinler, Malezya, Tayland, Çin, Papua Yeni Gine, Belize ve Nijerya bandıralı olmak üzere toplam 503 balıkçı teknesinin kaçak avlandığı gerekçesiyle batırıldığı bilgisini paylaştı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı teknelerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Ülkede yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla kaçak balıkçı tekneleri, dinamitle batırılıyor.

