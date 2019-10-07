HABER

Endonezya'da yasa dışı balıkçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 06:29 | Son Güncelleme

Ülke kara sularında yasa dışı avlanan 21 balıkçı teknesi batırıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan 21 balıkçı teknesinin batırıldığı bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, yasa dışı avlandığı tespit edilerek el konulan ve çoğunluğu Vietnam bandıralı olduğu açıklanan 21 balıkçı teknesi, Batı Kalimantan eyaleti açıklarında batırıldı.

Teknelerin batırılma işlemini yöneten Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Susi Pudjiastuti, yasa dışı balıkçılığa karşı son yıllarda alınan sert önlemlerin, balık stokunu artırdığını ifade etti.

Pudjiastuti, kaçak avlanmaya karşı mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Ülkede son 5 yılda yasa dışı avlanan en az 560 yabancı balıkçı teknesi batırıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirtmiş, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı teknelerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!
Jandarma Genel Komutanlığına personel alımıJandarma Genel Komutanlığına personel alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Kalimantan batırılma Endonezya Mücadele Vietnam yasa dışı balıkçılık

En Çok Okunan Haberler

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Barıştı ona koştu! Bikinili pozuyla olay oldu

Barıştı ona koştu! Bikinili pozuyla olay oldu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

ABD Suriye konusunda kararını verdi! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Site görevlisi fark etti! Polis ekipleri suçüstü yakaladı!

Site görevlisi fark etti! Polis ekipleri suçüstü yakaladı!

Kastamonu'da uyuşturucu ve silah operasyonu! Jandarma ekipleri göz açtırmadı!

Jandarma ekipleri göz açtırmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.