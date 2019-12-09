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Endonezya'da yerleşim alanında görülen 29 kobra yılanı paniğe yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

Endonezya'da yerleşim alanında görülen 29 kobra yılanı paniğe yol açtı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde ortaya çıkan kobra yılanı yavruları paniğe neden oldu.

Republika gazetesinin haberine göre, Bogor'a bağlı Citayam bölgesindeki bir yerleşim kompleksinde çarşambadan bu yana çatı, ev, çalılık ve bina yıkıntıları arasında 29 kobra yılanı yavrusu bulundu.

Uzunlukları 30 santimetreyi aşan kobra yavruları bölge halkında endişe yaratırken, kobraların kompleks içindeki bambu ağaçları arasında yuvalandığı ifade edildi.

Bölgede kobra araması ve çevre temizliği yapan yerel yetkililer, halktan dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan kobraların kokulardan kaçtığını belirten yetkililer, bölge halkına evlerinde karbolik asit ve koku kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Batı Cava’da Kasım 2018 ile Temmuz 2019 arasındaki dönemde görülen 51 kobra yılanı saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bogor Citayam Endonezya kobra yılanı yavruları kompleks

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