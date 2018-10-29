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Endonezya’da yolcu uçağı denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 06:28 | Son Güncelleme

Endonezya’da yolcu uçağı denize düştü

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, içinde 188 kişinin olduğu yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da, uçakta 181'i yolcu ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

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düştü Endonezya uçak

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