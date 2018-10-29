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Endonezya'da Yolcu Uçağı Düştü

29.10.2018 06:02 | Son Güncelleme

Endonezya'nın düşük bütçeli havayolu şirketine ait Boeing yolcu uçağı düştü. Uçaktaki yolcu ve mürettebat sayısı henüz bilinmiyor

Endonezya'da Yolcu Uçağı Düştü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Bangka adasına gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra denize çakıldı.

Düşük bütçeli havayolu şirketi Lion Air'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan 13 dakika süre sonra kuleyle bağlantısı kesildi.

Cakarta Uluslararası Havaalanı'ndan havalanan uçağın, Cava Denizi'nin batısında düştüğü sanılıyor.

Endonezya Arama ve Kurtarma Dairesi, kazayı doğruladı. Uçaktaki yolcu ve mürettebat sayısı bilinmiyor. Lion Air havayolundan herhangi bir açıklama gelmedi.

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