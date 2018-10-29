Endonezya'da yolcu uçağı düştü

İlk enkaz parçaları bulunurken, kazadan sağ kurtulma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.Endonezya'da Lion Air'e ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta 188 yolcu ve müretebat bulunuyordu.

Jakarta'dan ile Bangka Adası'nın Pangkal Pinang kentine gitmekte olan Boeing 737 tipi yolcu uçağının, Pazartesi sabah saatlerindeki kalkışından 13 dakika sonra denize düştüğü bildirildi.

Yerel saatle 06.20'de kalkan uçağın bir saat sonra hedefine varması beklenirken, uçağın birkaç dakika içinde radarda izinin kaybolduğu belirtildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

İlk enkaz parçaları bulundu

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, Jakarta'ya 70 kilometre mesafade ilk enkaz parçalarının bulunduğu bilgisi verildi. Kurtarma ekiplerinin cep telefonları ve can kurtarma yelekleri buldukları belirtildi.

Yetkililer, yolcu ve mürettebattan hayatta kalanların olabilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Uçak enkazının 35 metre denizin dibinde olduğu bilgisi verildi.

Lion Air'in JT-610 sefer sayılı uçağının düşmeden kısa süre önce son olarak West-Java vilayetindeki Karawang'da tespit edildiği ve ardından o noktada uçakla iletişimin koptuğu belirtildi.

Boeing 737 tipi yolcu uçağı 2016 yılından bu yana hizmet veriyordu. Yetkililer uçağın yeni olduğunu belirtiyor. Ucuz uçuşlar yapan şirketin filosunda 112 uçak bulunuyor.

2013 yılında da Lion Air'in Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı Endonezya'nın tatil adası Bali'de iniş sırasında denize düşmüştü. Yüz kişinin bulunduğu uçak ikiye ayrılırken, kazada hayatını kaybeden olmamıştı.

dpa,GA/JD

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