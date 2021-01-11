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Endonezya’da yolcu uçağı kazası kurbanlardan birinin kimliği tespit edildi

11.01.2021 20:08 | Son Güncelleme:
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Endonezya’da düşen yolcu uçağında polis, kabin görevlilerinden Okky Bisma’nın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.Endonezya’nın başkenti Jakarta’da geçtiğimiz cumartesi günü havalandıktan sonra radardan çıkan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı denize düşmüştü.

Endonezya’da düşen yolcu uçağında polis, kabin görevlilerinden Okky Bisma’nın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da geçtiğimiz cumartesi günü havalandıktan sonra radardan çıkan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı denize düşmüştü. Uçakta 10’u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı. Yolcu uçağının enkazının bulunduğu noktada arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Savaş gemileri, helikopterler ve dalgıç ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunan ceset parçaları kimlik tespiti için hastaneye götürülmüştü.
Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono dün yaptığı açıklamada, düşen Sriwijaya Boeing 737 yolcu uçağına ait iki kara kutunun yerinin tespit edildiğini aktarmıştı. Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto ise, “Kutulara yakında ulaşabileceğimizi umuyoruz” demişti.
Endonezya Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Bagus Puruhitov ise, “İki acil durum sinyali aldık. Sinyal, kara kutuyu bulmak için yardımcı olacak. Noktaları işaretledik ve hemen dalgıç ekiplerini işaretlediğimiz noktalara göndereceğiz. Su altındaki görüş artık arama çalışmaları için uygun" ifadelerini kullanmıştı.
Endonezya polisi tarafından yapılan açıklamada, uçak kazası hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler olduğu belirtildi. Polis, yaşanan kazada yolcu uçağında bulunan kabin görevlilerinden birinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti. Yayınlanan ilk raporda, parmak izinin tespit edilmesinin ardından uçakta yer alan kabin görevlilerinden Okky Bisma’nın kimliğinin belirlendiği açıklandı. Arama-Kurtarma Operasyon Direktörü Rasman MS, “Kurbanları ne kadar çabuk bulursak, o kadar iyi” ifadelerini kullandı.
Sriwijaya Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı hakkında yürütülen ilk araştırmada, uçağın neredeyse 27 yaşında olduğu belirtilerek, Boeing firmasının sorunlu modellerinden olan Boeing 737 MAX modelinden daha eski olduğu kaydedildi. Yaygın olarak kullanılmaya devam edilen eski 737 tipi yolcu uçaklarının daha yeni modeli olan MAX versiyonunda bulunan perdövites engelleme sistemine sahip olmadığı açıklanırken, uçağın düşme nedeninin ise yürütülen soruşturmanın ardından açığa çıkacağı belirtildi.

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