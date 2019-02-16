HABER

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Kalimantan eyaletinin başkenti Pontianak kentindeki Supadio Uluslararası Havalimanı'nda, 182 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Lion Hava Yollarına ait JT 714 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı pistten çıktı.

Başkent Cakarta'dan Pontianak'a sefer yapan uçağın aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığını açıklayan yetkililer, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Öte yandan, olaya ilişkin görüntülerde, ön iniş takımları zarar gören uçağın pistin dışına çıkarak burnu üzerine durduğu görülüyor.

Geçen yıl 29 Ekim'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra, Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın denize düşmesi sonucu 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere 189 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Bakan Dönmez, gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle bir araya geldiBakan Dönmez, gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya lion hava yolları pistten çıktı Yolcu Uçağı

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

20 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti

Koca dehşeti! Hem de çocuğunun gözü önünde!

Balat'taki 4 katlı binanın çökme anı kamerada

Balat'taki binanın çökme anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.