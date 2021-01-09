HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Endonezya’da yolcu uçağı seferini yaparken radardan kayboldu

Endonezya’da yolcu uçağı seferini yaparken radardan kayboldu

09.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan havalanan bir yolcu uçağı radardan kayboldu.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan havalanan bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçakta 50’den fazla kişinin olduğu bildirildi.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan havalanan Sriwijaya Havayolları’na ait bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Uçakta 50’den fazla yolcu olduğu bildirildi. Uçuş takip programı FlightRadar24, uçak takibinin Jakarta’nın hemen kuzeyindeki sahilde son bulduğunu belirtti. Uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak’a gitmek üzere Cakarta’dan havalandığı ifade edildi.
Yerel medya, Boeing 737 tipi olduğu belirtilen uçağın bir bebek de dahil olmak üzere 59 yolcu taşıdığını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı! Yaşadığı dehşeti anlattıEski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı! Yaşadığı dehşeti anlattı
32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Türkiye'den iki yeni Navtex duyurusu

Türkiye'den iki yeni Navtex duyurusu

Kayseri'de eşinin darbedip odaya kilitlediği kadın kurtarıldı

Şimdi de Kayseri! Kocasının yaptıklarından sonra kurtarıldı

Dehşet anları kamerada! 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diye bağırıp dinlenme tesisine daldı

Dehşet anları kamerada! 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diye bağırıp dinlenme tesisine daldı

Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı! Yaşadığı dehşeti anlattı

Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı! Yaşadığı dehşeti anlattı

Rus turistler Demre'ye akın ediyor! Kış ortasında denize girdiler

Oraya akın ediyorlar! Kış ortasında denize girdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.