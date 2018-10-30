Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının kalkıştan kısa süre denize düşmesi sonucu şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Tempo gazetesinin haberine göre, Batı Cava'nın Karawang bölgesi açıklarında uçağın enkazının olduğu alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan 24 ceset, başkent Cakarta'daki Polis Hastanesi'ne getirildi.

Hastanenin başhekimi Dr. Musyafak, yaptığı açıklamada, bazı kişilerinin vücutlarının parçalanmış olmasından dolayı bir ceset torbasında birden fazla kurbanın olabileceğini ifade etti.

Kimlik tespiti çalışmaları için yolcu yakını 132 aileden bilgi alan hastane yetkilileri, henüz kaydı yapılmayan diğer kurbanların bilgilerinin alınması ve sürecin hızlandırabilmesi için diğer ailelerin hastaneye gelmesi çağrısında bulundu.

- Yaşam belirtisi yok

Aramalarda yolculara ve uçağa ait parçalar bulan ekiplerin, bugünkü çalışmalarda dalgıçlar ve teknik ekipmanlarla uçağın gövdesine ulaşması bekleniyor.

Yetkililer ayrıca şu ana kadar hiçbir yaşam belirtisine rastlamadıklarını kaydetti.