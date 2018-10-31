Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Lion Havayollarına ait uçağın denize düşmesinin ardından uçuş emniyeti yönetiminin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Widodo, Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra düşmesi hakkında, her ülkenin düşük maliyetli havayolu şirketine sahip olduğunu belirterek yolcuların güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Hiçbir ülkenin asla uçak kazasıyla karşılaşmak istemediğini söyleyen Widodo, Ulaştırma Bakanlığından yolcu uçuş emniyeti yönetiminin güçlendirilmesini talep ettiğini kaydetti.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) yetkililerinin bugünkü çalışmalarında deniz üzerinde uçak ve yolculara ait parçalar bulundu, uçağın ana gövde kısmına ise hala ulaşılamadı.

Hastaneye nakledilen, içinde kurbanlara ait ceset parçaları ve eşyaların bulunduğu ceset torbası sayısının 49 olduğu ifade edildi. Ceset sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Bölgede yapılan sonar taramasında denizin 32 metre derinliğinde uçağa ait olduğu düşünülen 22 metre uzunluğunda bir cisme rastlandığı açıklanmıştı. Yetkililer, tarama çalışmalarında rastlanan cismin uçağa ait olup olmadığının henüz bilinmediğini, cisme ilişkin görüntü almaya çalıştıklarını ifade etmişti.

Uçakla, pazartesi sabah Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.

Endonezya'da 2014 yılında AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur'a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.

