Endonezya'da Yüzlerce Çocuğun Ölümünde Corona Şüphesi

Endonezya’da Corona virüsü salgınında yüzlerce çocuğun yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bunun nedeni, ülkede çok sayıda çocuğun yetersiz beslenmesi, kansızlıkla (anemi) karşı karşıya olması ve ülkedeki çocuk sağlığı hizmetlerinin eksikliği.

Reuters’a konuşan kıdemli bir sağlık bakanlığı yetkilisi, ülkede çocukların yetersiz beslenme ve anemi nedeniyle “şeytan çemberi” içinde olduğunu vurgulayarak, “Corona salgını, yetersiz beslenmeye karşı savaşmak zorunda olduğumuzun kanıtı” dedi.

Dünyanın en yüksek nüfuslu ülkeleri arasında dördüncü sırada olan Endonezya’da ilk Corona vakasının tespit edildiği Mart ayından bu yana virüs kaynaklı 2 bin ölüm kayıtlara geçti. Endonezya, Doğu Asya’da Çin’den sonra Corona enfeksiyonu nedeniyle en çok can kaybının görüldüğü ülke.

Endonezya Sağlık Bakanlığı’na ait olan ve Reuters haber ajansı tarafından değerlendirilen 22 Mayıs tarihli bir belgeye göre Endonezya’da Corona virüsüne yakalananların 715’i, 18 yaşın altında. Yine 22 Mayıs itibarıyla resmi verilere göre Endonezya’da 28 çocuk, Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu rakam bile Endonezya’da Corona kaynaklı çocuk ölümü oranını yüzde 2,1 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkarıyor. Bu oran, dünyada en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD’de 24 yaşın altındaki bireylerde yüzde 0,1 civarında seyrederken Brezilya’da 19 yaş altı Corona ölümleri yüzde 1,2 olarak kaydedildi.