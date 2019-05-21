HABER

Endonezya’da yüzlerce kişi protesto için sokakta

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Endonezya’nın mevut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun, geçtiğimiz ay yapılan başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasını protesto etmek üzere yüzlerce muhalif sokağa çıktı.Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ile mücadele eden Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo oyların yüzde 55.50’ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

Endonezya’da yüzlerce kişi protesto için sokakta

Endonezya’nın mevut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun, geçtiğimiz ay yapılan başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasını protesto etmek üzere yüzlerce muhalif sokağa çıktı.
Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ile mücadele eden Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo oyların yüzde 55.50’ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Oyların yüzde 44,50’sini alan Prabowo ise seçim sonuçlarını reddederek, seçimlerde geniş çapta hile yapıldığına inandığını ve barışçıl bir protestoda yaklaşık 800 destekçi toplandığını söyledi.
Prabowo’nun kampanya ekibinin yasal direktörü Sufmi Dasco Ahmad, Anayasa Mahkemesi sonuçlarına itiraz etmeyi planladıklarını bildirdi. Seçim Denetleme Kurulu sistematik aldatma iddialarını reddederek, delili yetersizliğine işaret etti ve bağımsız gözlemciler seçimin olduğunu söyledi. Prabowo’nun destekçileri, Seçim Denetim Ajansı’nın önünde toplandı. Çevik kuvvet polisi tarafından kuşatılan protestocuların liderlerinden biri, "Bu seçimde gerçeği bulmak için önümüzde uzun bir mücadele var" şeklinde konuşarak herkesi barışçıl olmaya çağırdı.
Seçim Denetleme Kurulu yakınlarında seçim komisyonunu destekleyen küçük bir miting de düzenlendi.

Endonezya’da yüzlerce kişi protesto için sokakta

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Döner bıçaklı saldırgan adli kontrolle serbestDöner bıçaklı saldırgan adli kontrolle serbest
Kastamonu’da hırsızlar, elektrik kablolarını çaldıKastamonu’da hırsızlar, elektrik kablolarını çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.