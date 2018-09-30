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Endonezya’da Zamana Karşı Yarış

30.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Endonezya’da Cuma günü gerçekleşen 7.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 800’ü aştı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı yarış veriyor

Endonezya’da Zamana Karşı Yarış

Endonezya’da Cuma günü gerçekleşen 7.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 800’ü aştı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı yarış veriyor.

Yetkililer ölü sayısını 832 olarak açıklarken, bu sayının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kurtarma ekipleri elektriğin kesik olduğu, yardımın henüz gitmediği bölgelere ulaşma çabasında.

7.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 metreyi bulan tsunami dalgalarının vurduğu Palu kentindeki iki otelin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Otellerden biri olan Roa Roa’nın enkazından genç bir kadın kurtarılırken, 60 kişinin hala enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla ölü sayısının binlerce kişiye yükselebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Joko Widodo da sabırlı olunması çağrısı yaptı.

Depremin vurduğu bölgede incelemelerde bulunan Widodo, iletişim dahil problemlerin olduğunu bildiğini ve yıkılan yapıların yeniden yapılacağını kaydetti.

Ulusal Afet Merkezi sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da, etkilenen bölgenin tahmin edilenden daha büyük olduğunu belirtti.

Nugroho, hala diğer 3 bölgeden haber alamadıklarını, iletişimin kopuk olduğunu ve depremin etkisini tam olarak bilmediklerini kaydetti.

Nugroho, kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı hala birçok bölge olduğunu da vurguladı.

Nugroho, evlerinden olan yaklaşık 16 bin kişinin temiz suya ihtiyaç duyduğunu belirtti ve yaralı 540 kişinin çadırlarda tedavi olduğunu kaydetti.

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