HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya'daki 6.2 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var

Endonezya'daki 6.2 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var

15.01.2021 08:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Endonezya'daki 6.2 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var

Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen depremde en az yedi kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Uzmanlar, tsunami tehlikesi olduğu uyarısında bulundu.

Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen depremde en az yedi kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Uzmanlar, tsunami tehlikesi olduğu uyarısında bulundu.

Depremde yıkılan bir hastanenin enkazında onlarca hasta ve sağlık çalışanlarının kaldığı bildiriliyor.

Cuma sabaha karşı meydana gelen daha küçük bir depremin ardından sabah saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sık sık depremlerin meydana geldiği ülkede 2018'de yine merkez üssü Sulawesi olan bir deprem meydana gelmiş; 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Cuma günü meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu ve kuzeydoğudaki Majene şehrine altı kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Depremin artçıları da güçlü şekilde hissedildi. Henüz deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin ardından yüzlerce kişi evlerini terk etti. İki büyük depremin ardından artçıların devam edebileceğini söyleyen uzmanlar, uyarı olmasa da tsunami tehlikesinin olduğunu ifade ediyor.

Endonezya

Büyük zarar gören binalar arasında evler, iki otel binası, bir alışveriş merkezi ve valilik binası da var.

Majene şehrinde dört kişinin hayatını kaybettiği, 600'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Majene yakınlarındaki Mamuju'da da üç kişi hayatını kaybetti.

Endonezya tarihi, depremlerle dolu. 2004'teki bir depremin ardından meydana gelen tsunamide 120 bini Endonezya'da olmak üzere bölgede 226 bin kişi hayatını kaybetti.

Aynı yıl 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından da tsunami meydana gelmiş; Endonezya'da 170 bin kişi hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar! Eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar!
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Ülke 6.2'yle sallandı! 4 ölü, çok sayıda yaralı

Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

Satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı

Eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alınmasını onayladı

Yunanistan Fransa'dan savaş uçağı alacak

Hint polisi, gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu

Hint polisi, gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu

Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek

Biden'ın yemin töreninin yıldızları belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.