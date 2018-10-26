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Endonezya'daki bin 999 doğal afet 3 binden fazla can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 23:51 | Son Güncelleme

Ülkede bu yıl meydana gelen bin 999 doğal afette 3 bin 548 kişi öldü - Afetler nedeniyle 13 binden fazla kişi yaralandı, 3 milyondan fazla kişi de tahliye edildi

Endonezya'da bu yıl yaşanan bin 999 doğal afette, 3 bin 548 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak- 24 Eylül tarihlerinde bin 999 doğal afet gerçekleştiğini belirtti.

Bu sayının yıl sonuna kadar artabileceğini kaydeden Nugroho, "Meydana gelen afetlerde 3 bin 548 kişi öldü. 13 bin 112 kişi yaralanırken, 3 milyondan fazla kişi de tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Nugroho, 368 bin 387 evin yanı sıra binlerce kamu binasının da hasar gördüğü bildirdi.

Ülkede her yıl ortalama 5 bin ila 6 bin depremin meydana geldiğini vurgulayan Nugroho, "Özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanların deprem konusunda bilgili ve hazırlık olması gerekiyor. Çünkü, her an deprem olabilir." bilgisini paylaştı.

Geçen ay, Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Depremde ceset sayısının 2 bin 556'a yükseldiği açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem doğal afet Endonezya tsunami

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