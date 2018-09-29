Endonezya'daki deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Orta Sulawesi'nin başkenti Palu'daki Undata Hastanesi Başhekimi Komang Adi Sujendra, depremde en az 30 kişinin öldüğünü ve onlarca ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Sujendra, bölgedeki elektrik, internet ve suların kesilmesinden dolayı doktorların yaralılara müdahalesinin güçleştiğini ifade etti.

Bölge genelinde iletişim hatlarında yaşanan kesinti nedeniyle can kaybı ve yaralılara ilişkin net bir sayının kendilerine ulaşmadığını belirten Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto da Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) ile koordinasyon halinde olduklarını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise yaptığı açıklamada, can kayıpları ve yaralılara ilişkin net bir sayı vermedi. Nugroho, Donggala ve Palau kentlerini vuran tsunamide de yaşamını yitirenler olduğunu aktardı.