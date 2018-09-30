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Endonezya’daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 05:09 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 420’ye yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 420'ye yükseldiği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), deprem ve ardından tsunaminin etkili olduğu Palu kentinde ölü sayısının 420’ye çıktığını açıkladı.

İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Palu’daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, şu ana kadar ölenlerden 405'inin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Bölgede elektrik kesintisinin devam ettiğini ifade eden yetkililer, yakıt, gıda ve özellikle içme suyunda sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Joko Widodo’nun da incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye geçeceği belirtildi.

Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Devlet Başkanı Widodo, arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla bölgeye askeri birlik gönderilmesi talimatı vermiş, depreme ilişkin tüm birimlerin harekete geçmesi amacıyla da bölgede acil durum ilan edilmişti.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini 3 ve 6 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
can kaybı deprem Endonezya Palu Sulawesi

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