Endonezya'daki deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinin ardından bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inden hala haber alınamadığı belirtildi.
Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem esnasında Palu şehrinde bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inin durumu hakkında şu ana kadar haber alınamadığını kaydetti.
Güney Koreli bir turistin Palu'da depremde yıkılan Roa Roa Oteli'nin enkazında kalma ihtimali olduğunu belirten Nugroho, diğer 4 turistten birinin Malezyalı, 3'ünün Fransız olduğu bilgisini paylaştı.
Deprem ve tsunami esnasında Palu'da olan turistlerden çoğunun Taylandlı ve Çinli olduğunu söyleyen Nugroho, turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli yerlerde bulunduklarını belirtti.
Hayatta kalan diğer yabancılar için tahliyelerin sürdüğünü ifade eden Nugroho, Singapur ve Belçika uyruklu birer kişinin başkent Cakarta'ya gönderildiğini, hala afet bölgesinde bulunan yabancıların uçaklarla Makassar şehrine sonra da Cakarta ve diğer bölgelere tahliye edileceğini açıkladı.
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- Can kaybı sayısı 832
Nugroho, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 832 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Palu kentinde 821 kişinin ve Donggala kentinde ise 11 kişinin öldüğü bilgisine sahadaki yetkililerden ulaştıklarını açıklayan Nugroho, iletişim hatlarının tamamen onarılmadığını, bu nedenle bölgenin geneliyle tam olarak iletişim kuramadıklarını ifade etti.
Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla nihai can kaybı sayısının binlere ulaşabileceğini açıklamıştı.
Deprem ve tsunaminin etkilerinin Donggala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor.
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