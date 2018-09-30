Endonezya'daki deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinin ardından bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inden hala haber alınamadığı belirtildi.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem esnasında Palu şehrinde bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inin durumu hakkında şu ana kadar haber alınamadığını kaydetti.

Güney Koreli bir turistin Palu'da depremde yıkılan Roa Roa Oteli'nin enkazında kalma ihtimali olduğunu belirten Nugroho, diğer 4 turistten birinin Malezyalı, 3'ünün Fransız olduğu bilgisini paylaştı.

Deprem ve tsunami esnasında Palu'da olan turistlerden çoğunun Taylandlı ve Çinli olduğunu söyleyen Nugroho, turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli yerlerde bulunduklarını belirtti.

Hayatta kalan diğer yabancılar için tahliyelerin sürdüğünü ifade eden Nugroho, Singapur ve Belçika uyruklu birer kişinin başkent Cakarta'ya gönderildiğini, hala afet bölgesinde bulunan yabancıların uçaklarla Makassar şehrine sonra da Cakarta ve diğer bölgelere tahliye edileceğini açıkladı.

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