Endonezya'daki deprem

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Joko Widodo kurtarma çalışmalarında araç ve ekipman eksiği nedeniyle zorluklar yaşandığını belirtti.

Deprem ve ardından meyada gelen tsunaminin etkilediği Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da incelemelerde bulunan Widodo, "Gerçekten bir afet durumuyla karşı karşıyayız çünkü çok sayıda yol kesildi, havaalanı hasar gördü. Kesintiler nedeniyle 7 yeni elektrik trafosunu devreye sokmak zorunda kaldık. Yakıt tedarikinde sıkıntı var çünkü yollar kapalı." dedi.

Akaryakıt tedariğinin 2 gün içinde yoluna koyulacağını tahmin ettiklerini ifade eden Widodo, Mamuju ve Gorontalo şehirlerden ağır iş makinalarının felaket bölgesine doğru hareket ettiğini söyledi.

Hasar gören havaalanının uçak inişlerine yüzde yüz hazır olmadığını, onarımların sürdüğünü kaydeden Widodo, "Dua ederiz ki bu gece iş makinaları sorunsuz şekilde bölgeye ulaşacaktır." ifadesini kullandı.