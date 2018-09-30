Endonezya'daki deprem

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Joko Widodo kurtarma çalışmalarında araç ve ekipman eksiği nedeniyle zorluklar yaşandığını belirtti.
Deprem ve ardından meyada gelen tsunaminin etkilediği Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da incelemelerde bulunan Widodo, "Gerçekten bir afet durumuyla karşı karşıyayız çünkü çok sayıda yol kesildi, havaalanı hasar gördü. Kesintiler nedeniyle 7 yeni elektrik trafosunu devreye sokmak zorunda kaldık. Yakıt tedarikinde sıkıntı var çünkü yollar kapalı." dedi.
Akaryakıt tedariğinin 2 gün içinde yoluna koyulacağını tahmin ettiklerini ifade eden Widodo, Mamuju ve Gorontalo şehirlerden ağır iş makinalarının felaket bölgesine doğru hareket ettiğini söyledi.
Hasar gören havaalanının uçak inişlerine yüzde yüz hazır olmadığını, onarımların sürdüğünü kaydeden Widodo, "Dua ederiz ki bu gece iş makinaları sorunsuz şekilde bölgeye ulaşacaktır." ifadesini kullandı.
Bölgeye havadan ikmal yapılmaya başlandığını, yeni sevk edilecek ağır iş makinalarıyla arama kurtarma çalışmalarında daha fazla kişiye ulaşmayı umduklarını dile getiren Widodo, afet sonrası bölgede elektrik kesintileri olduğunu, dükkanların kapanması nedeniyle gıda ve ihtiyaç malzemesi sıkıntısı yaşandığını aktardı.
Bölgedeki insanları, yerlerinde kalarak kurtarma çalışmalarına destek vermeye çağıran Widodo, "Halkımızdan sabırlı olmalarını rica ediyorum. Yakın zamanda çözülmesi gereken birçok problem olduğunu biliyorum ancak bunları birlikte aşabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.
- Can kaybı sayısı 832
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) yaptığı açıklamada, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 832 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Palu kentinde 821 kişinin ve Dongala kentinde ise 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Deprem sırasında bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inden şu ana kadar haber alınamadığı belirtildi.
Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, özellikle Palu Körfezi'nin kuzeyindeki Dongala bölgesindeki yıkımın boyutlarının henüz net olarak belirlenmediğini, nihai can kaybı sayısının binlere ulaşabileceğini açıkladı.
Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Dongala ve Palu kentlerini yüksekliği 3 ve 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.
Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir