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Endonezya'daki deprem

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kardeş ülke Endonezya'da yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşan ve yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Endonezya'daki deprem

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