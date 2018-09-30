Endonezya'daki deprem

PALU/ Endonezya’nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ülkede tsunami erken uyarı sisteminin 2012 yılından bu yana çalışmadığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ülkedeki tsunami erken uyarı sisteminin 2012 yılından bu yana faaliyette olmadığını bildirdi.

Nugroho, "2012 yılından bu yana tsunami bildirim sistemi çalışmıyor. Bu sistem, tsunami tehlikesi bulunan Endonezya için gerçekten çok önemli. Ancak, bu sistemle tsunamiyi önceden haber verebilir ve can kayıplarını en aza indirebiliriz." dedi.

Nugroho, afet bölgesinde ölü sayısının artmasından endişe edildiğini de söyledi.

Birçok cesedin hala göçük altında olduğunu ve ulaşılamadığını kaydeden Nugroho, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

- Deprem ve tsunamide ölenler için toplu mezar

BNPB, Palu'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için en az 300 cesedin gömülebileceği bir toplu mezar kazıldığını belirtti.